Hayranları sinir küpüne döndü! 'Dilek'in dublörünü bulmuşsunuz' Gönül Dağı'nda Aylin Gülsim Ali İlhan'ın cenazesini kaldırdı!
Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf hayranlarını mest etti. Gönül Dağı'nda canlandırdığı Dilek karakteriyle gönülleri fetheden İlhan'ın diziden ayrılması olay yaratmıştı.
12.09.2022 13:18 - Son Güncelleme: 12.09.2022 13:19
Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri reytingleri sallıyor. Başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın gidişi halen konuşuluyor. Ünlü oyuncunun vedasının ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Berfin Kıymaz'ın canlandırdığı Aylin karakteri Taner'in hayatına hızlı bir giriş yaptı. İzleyiciler yeni fragmanı izleyince sinir küpüne döndü. 'Dilek'in dublörünü bulmuşsunuz' Gönül Dağı'nda Aylin Dilek'in cenazesini kaldırdı! Gülsim Ali İlhan ne dediyse engel olmadı! İşte Gönül Dağı 68. Bölüm Fragmanı ve gelişmeler...
TRT1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi yeni sezona girdi.
GÖNÜL DAĞI 68. BÖLÜM FRAGMANI | TIKLA İZLE