Hayranları sinir küpüne döndü! 'Dilek'in dublörünü bulmuşsunuz' Gönül Dağı'nda Aylin Gülsim Ali İlhan'ın cenazesini kaldırdı!

Gönül Dağı her hafta Cumartesi günleri reytingleri sallıyor. Başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan'ın gidişi halen konuşuluyor. Ünlü oyuncunun vedasının ardından diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Berfin Kıymaz'ın canlandırdığı Aylin karakteri Taner'in hayatına hızlı bir giriş yaptı. İzleyiciler yeni fragmanı izleyince sinir küpüne döndü. 'Dilek'in dublörünü bulmuşsunuz' Gönül Dağı'nda Aylin Dilek'in cenazesini kaldırdı! Gülsim Ali İlhan ne dediyse engel olmadı! İşte Gönül Dağı 68. Bölüm Fragmanı ve gelişmeler...