56 yaşındaki Hülya Gülşen itirafıyla herkesi şoke etti! “Başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım” Ferhunde Hanımlar’ın Müjgan’ıydı...
Ferhunde Hanımlar dizisi ile ilk televizyon deneyimini yaşayan Hülya Gülşen, burada canlandırdığı Müjgan karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve özel hayatını gözlerden uzak tutan Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, "Başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım" diyerek anlattığı olayla herkesi şoke etti. Melek Baykal, Ege Kökenli, Binnur Kaya gibi birçok ünlü isim de paylaşıma yorum yağdırdı. İşte Hülya Gülşen'in o paylaşımı...
11.09.2022 18:15 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:38
Ferhunde Hanımlar dizisinde canlandırdığı 'Müjgan' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Hülya Gülşen, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Kızıyla bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı: "16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…