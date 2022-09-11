56 yaşındaki Hülya Gülşen itirafıyla herkesi şoke etti! “Başıma gelmez diyeceğim bir olay yaşadım” Ferhunde Hanımlar’ın Müjgan’ıydı...

Kızıyla bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, paylaşımının altında şu ifadeleri kullandı: "16 Ağustos 2022'de 'benim başıma gelmez' diyeceğim bir olay yaşadım ve beyin kanaması geçirdim. Hayat bana ikinci bir şans verdi. Şimdi bir görevim var; bu şansı en güzel şekilde değerlendirmek. Bu yaşadığım süreçte o kadar çok teşekkür etmek istediğim kişi var ki…