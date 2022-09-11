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Haberler Magazin Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: "Kırmızı afet"

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: "Kırmızı afet"

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğulcan Engin'in yanında kız kardeşi Elif Engin de vardı. Maaile katıldıkları düğünde Oğulcan Engin'le sevgilisi Miray Daner'in o karesi kısa gündeme bomba gibi düştü. Kırmızı bir elbise tercih eden Miray'ı görenler, "Kırmızı afet" yorumları yaptı.

11.09.2022 17:56 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:06
Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: Kırmızı afet

"KIRMIZI AFET MİRAY"

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler Miray'ai "Kırmızı afet" yorumları yaptı.

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Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: Kırmızı afet

Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, oyuncu Miray Daner ile bir süredir birliktelik yaşıyor.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: Kırmızı afet

Kısa sürede sevgilisinin ailesi ile tanışan Miray Daner sosyal medya gündeminde.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: Kırmızı afet

Sevgilisi ile paylaşım yapan Oğulcan Engin'in Instagram fotoğrafı kısa sürede gündem oldu.

Seda Sayan’ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner’le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: Kırmızı afet

Önceki akşam ailesi ve sevgilisi ile birlikte gittiği düğünden kareler yayınlayan Oğulcan Engin'in Instagram paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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