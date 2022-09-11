Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler: "Kırmızı afet"
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Oğulcan Engin'in yanında kız kardeşi Elif Engin de vardı. Maaile katıldıkları düğünde Oğulcan Engin'le sevgilisi Miray Daner'in o karesi kısa gündeme bomba gibi düştü. Kırmızı bir elbise tercih eden Miray'ı görenler, "Kırmızı afet" yorumları yaptı.
11.09.2022 17:56 - Son Güncelleme: 11.09.2022 18:06
"KIRMIZI AFET MİRAY"
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin sevgilisi Miray Daner'le aşka geldi kız kardeşi Elif de yanlarında! O kareyi görenler Miray'ai "Kırmızı afet" yorumları yaptı.