Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit'ten ayrılıyor mu? Boşanma açıklaması geldi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ayrılıyor mu? Magazin gündemini sarsan iddianın ardından ünlü çiftten açıklama geldi. Günlerdir hayranları tarafından merakla iddialarla ilgili gelecek açıklama bekleniyordu. 2017 yılında Sait Halim Paşa Yalısı'nda muhteşem bir düğünle dünyaevine giren çiftin 2021 yılında Karan adında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Mutlu evliliklerine bir anda kara bulutların çöktüğü iddia edildi. Çift hakkındaki üzen iddialar sonrası beklenen açıklama geldi. Fahriye Evcen ve Burak Özçivit sosyal medya hesaplarından bir fotoğraf yayınladı. Çiftin o fotoğrafı boşanacakları yönündeki iddiaları da çürütmüş oldu. İşte o fotoğraf...
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacakları iddiası günlerdir magazin gündemini meşgul ediyordu. Ünlü çiftin boşanacakları yönünde haberler çıkmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan çiftten açıklama geldi. Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına yanıt verdi. TRT'de yayın hayatına başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen, dizinin 1. bölümünün yayınlanmasına yakın bir fotoğraf paylaştı.
Eşi Burak Özçivit ile çekindiği fotoğrafını İnstagram hesabına yükleyen Evcen açıklama kısmına da, ''Doğrulanmış
Şans öpücüğümü aldım.. Akşama görüşmek üzere'' notunu düştü.
Burak Özçivit de bugün İnstagram hikayesinde eşi Fahriye Evcen'in dizi setindeki fotoğrafını paylaşarak 'Akşamı Bekliyoruz' notunu ekledi.
Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 8 yıl önce "Çalıkuşu" adlı dizide tanışarak, aşk yaşamaya başlamıştı.
İlişkilerini 2017 yılında nikah masasına taşıyan çift, oğulları Karan'ı ise 2019 yılında kucaklarına almıştı.