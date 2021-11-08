Hayranları hüngür hüngür ağlıyordu! Fahriye Evcen o fotoğrafla duyurdu! Burak Özçivit’ten ayrılıyor mu? Boşanma açıklaması geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in ayrılacakları iddiası günlerdir magazin gündemini meşgul ediyordu. Ünlü çiftin boşanacakları yönünde haberler çıkmıştı. Bir süredir sessizliğini koruyan çiftten açıklama geldi. Fahriye Evcen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 'ayrılık' iddialarına yanıt verdi. TRT'de yayın hayatına başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oynayan Fahriye Evcen, dizinin 1. bölümünün yayınlanmasına yakın bir fotoğraf paylaştı.