Hadise 3.5 aylık hamile mi? Mehmet Dinçerler'le boşanacağı iddia edilmişti Bircan Bali'den olay sözler: "Bildiğim ve korktuğum bir şey var"
Hadise 3.5 aylık hamile mi? Mehmet Dinçerler'le boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Hadise hakkında Bircan Bali'den şok sözler geldi. 5 ay önce evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler arasında neler oluyor? Önce Hadise'nin konserde ağlaması ardından yüzüklerin çıkması şimdi de Hadise'nin bekarken yaşadığı eve geri dönmesi gündeme bomba gibi düşerken Bircan Bali'den olay sözler geldi. Bali "Hadise 3.5 aylık hamile ama ağlamasının nedeni..." diyerek bakın neler anlattı.
HADİSE 3.5 AYLIK HAMİLE Mİ?
Mehmet Dinçerler'le boşanacağı iddia edilmişti Bircan Bali'den olay sözler geldi.
HADİSE İLE MEHMET DİNÇERLER BOŞANIYOR MU?
İstanbul'da yeni mekanının açılışını yapan Mehmet Dinçerler'in yanında bu heyecanlı gününde yine Hadise'nin olmaması şaşkınlık yarattı. İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor.
Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak. Annelerin oluşturduğu 'kriz konseyi' sayesinde; Hadisi ile Mehmet Dinçerler arasındaki soğuk rüzgarların durulması sağlanacak.
36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi.