Hadise 3.5 aylık hamile mi? Mehmet Dinçerler'le boşanacağı iddia edilmişti Bircan Bali'den olay sözler: "Bildiğim ve korktuğum bir şey var"

Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, birkaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak. Annelerin oluşturduğu 'kriz konseyi' sayesinde; Hadisi ile Mehmet Dinçerler arasındaki soğuk rüzgarların durulması sağlanacak.