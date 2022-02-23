Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; iki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı...
23.02.2022 01:51 - Son Güncelleme: 23.02.2022 01:51
Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.