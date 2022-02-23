Vav TV İzle
Haberler Magazin Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; iki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti. İşte Havva Öztel'in o paylaşımı...

23.02.2022 01:51 - Son Güncelleme: 23.02.2022 01:51
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Genç popçu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Öztel, Instagram hesabında yaptığı iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Öztel, süper mini şortuyla verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımda; iki çocuk annesi Öztel'in fit hali dikkat çekti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel süper minisiyle spor salonunda poz verdi! Görenin ağzı açık kaldı sosyal medya sallandı

İşte Havva Öztel'in o paylaşımı...

SON DAKİKA