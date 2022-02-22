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Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! İddialı kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, son yayınladığı pozla yine çok konuşuldu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Sağın, dantelli sütyeniyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan şarkıcı, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...

22.02.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.02.2022 01:47
Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

Ünlü şarkıcı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sağın, siyah pantolonu ve dantelli sütyeniyle verdiği bir pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınladı.

Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

Birçok magazin ve fan sayfası da ünlü şarkıcının iddialı pozunu kendi sayfasında paylaştı. Sosyal medyada hızla yayılan fotoğraf, kısa sürede gündem oldu.

Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

Sağın'ın paylaşımı, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimi sosyal medya kullanıcısı fotoğrafı beğenirken kimisi fazla iddialı bularak eleştirdi.

Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu

İşte Simge Sağın'ın sosyal medyaya damga vuran o paylaşımı...

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