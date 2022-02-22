Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle kamera karşısına geçti o paylaşım çok konuşuldu
Simge Sağın tek paylaşımla sosyal medyaya damga vurdu! İddialı kostümleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan ünlü şarkıcı Simge Sağın, son yayınladığı pozla yine çok konuşuldu. Instagram'ın hikaye kısmında paylaşımda bulunan Sağın, dantelli sütyeniyle verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan şarkıcı, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte Simge Sağın'ın o paylaşımı...
22.02.2022 01:47 - Son Güncelleme: 22.02.2022 01:47
Sosyal medyayı aktif kullanan Simge Sağın, iddialı pozlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.