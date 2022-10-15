Billur Kalkavan'ın vefatı sonrası ortaya çıkan acı tesadüf ! 1 yıla tam 11 gün kala... Annesi ve babası merak edilen Billur Kalkavan...
Bir süredir kanser tedavisi gören Billur Kalkavan'dan acı haber geldi... Daha önce Billur Kalkavan'ın hastalık haberini duyuran Hamdi Alkan, 59 yaşındaki Kalkavan'ın vefat haberini de sosyal medya hesabından duyurdu. Sanat camiasını yasa boğan bu haber sonrasında, bir döneme damga vuran isimlerden biri olan Billur Kalkavan'ın özel hayatına dair her şey merak edilirken, annesiyle ilgili de acı bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...
15.10.2022 13:33 - Son Güncelleme: 15.10.2022 13:50
Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan'dan acı haber geldi. 59 yaşındaki oyuncu oyuncu hayatını kaybetti. Vefatın ardından ortaya çıkan acı tesadüf ise herkesin yüreğini yaktı. İşte detaylar...
Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostlarından Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmiş, ünlü oyuncunun bir süredir kanser ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı.
Ünlü oyuncu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Acı haberi duyuran Hamdi Alkan: "Maalesef kaybettik. Daha fazla direnemedi. Çok üzgünüm. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızdı" dedi.