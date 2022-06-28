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Caner Toygar'dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı 'ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı' Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

Hafta içi her gün atv ekranlarının akşam kuşağında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da'nın sevilen muhabir, Caner Toygar'ın Instagram hesabında yaptığı paylaşımla herkesi korkutmuştu bir süre önce. Instagram hesabından yaptığı açıklamada beyninde bir kitle bulunduğunu ve MR çektireceğini söyleyen Caner Toygar, ağrılarından intihar eşiğine geldiğini söyleyerek herkesi korkutmuştu. Caner Toygar şimdi de yaptığı Tülin itirafıyla gündemde.

28.06.2022 15:33 - Son Güncelleme: 28.06.2022 15:34
Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı ’ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı’ Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

Tüm Türkiye'nin evlilik yarışmasında Tülin Koca'yla yaşadığı aşkla tanıdığı Caner Toygar geçtiğimiz günlerde sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamayla herkesi korkutmuştu. Toygar bu kezde yıllar sonra gelen Tülin itirafıyla gündemde.

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Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı ’ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı’ Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

Kendi Youtube kanalında 'Neden Tülin?' sorusuna yanıt veren Caner Toygar'ın açıklaması bir anda sosyal medyanın gündemine düştü. İşte Caner Toygar'ın açıklaması:

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı ’ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı’ Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

'Normalde ben Tülin'i seçmeyecektim yarışmaya girdiğimizde. Her şey tesadüf oldu. Yarışmaya girdik, girdiğimizde oraya katılan yarışmacıları görmüyoruz. Yarışmaya girdikten sonra duvarlarda resimler vardı, gelin adaylarının resimleri.

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı ’ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı’ Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

Bize yapım ekibinden bu fotoğraflardan kendinize yakın gördüğünüz bir ismi ve elenmesini istediğiniz bir ismi yazın dediler. İki tane isim vardı elimde. Ben Ebru'dan hoşlandım, Tülin'in elenmesini istedim.

Caner Toygar’dan yıllar sonra gelen Tülin itirafı ’ben onu beğenmedim başkasıyla karıştı’ Esra Erol elinden tutmuştu intihardan döndü

Ama ikisinin adını karıştırdım. Ebru ismi Tülin diye aklımda kalmış, Tülin'in ismi de Ebru diye aklımda kalmış. Yani isimleri karıştırdım.

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