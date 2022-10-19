Vav TV İzle
Haberler Magazin Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi Hayat Bugün oldu. Başrolünü Hazar Ergüçlü ile paylaştığı dizide Barış karakterini canlandıran oyuncu, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Astepe'nin hayatı merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ulaş Tuna Astepe aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi...

19.10.2022 23:36 - Son Güncelleme: 19.10.2022 23:36
Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

Ulaş Tuna Astepe, başrolünü İrem Helvacıoğlu ile üstlendiği Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

Şimdilerde Hayat Bugün dizisinde Barış karakterini canlandıran Astepe'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ulaş Tuna Astepe aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

Astepe'nin memleketini duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...

İşte başta Ulaş Tuna Astepe olmak üzere ünlü isimlerin memleketi...

SON DAKİKA