Hayat Bugün’ün Barış’ı Ulaş Tuna Astepe bakın aslen nereli çıktı! Duyan şaştı kaldı! İşte Ulaş Tuna Astepe’nin memleketi...
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ulaş Tuna Astepe'nin yeni projesi Hayat Bugün oldu. Başrolünü Hazar Ergüçlü ile paylaştığı dizide Barış karakterini canlandıran oyuncu, yeni bölümün yayınlanmasıyla gündem oldu. Astepe'nin hayatı merak edilip araştırıldı. Ünlü oyuncu hakkında en çok "Ulaş Tuna Astepe aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ulaş Tuna Astepe'nin memleketi...
19.10.2022 23:36 - Son Güncelleme: 19.10.2022 23:36
Ulaş Tuna Astepe, başrolünü İrem Helvacıoğlu ile üstlendiği Anlat Karadeniz dizisindeki Tahir Kaleli karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Şimdilerde Hayat Bugün dizisinde Barış karakterini canlandıran Astepe'nin hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.