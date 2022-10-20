Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebali'si Seda Yıldız'ın oğlu bakın kim çıktı! O da çok ünlü! Meğer Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı...
Kadrosunda; Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle milyonları ATV ekranlarına kilitledi. Dizide Şeyh Edebali karakterini canlandıran Seda Yıldız ise performansıyla dikkat çekerek kısa sürede gündem oldu. Seda Yıldız'ın özel hayatını araştıranlar, oyuncunun oğlunun kim olduğunu öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Seda Yıldız'ın Muhteşem Yüzyıl, Yuvamdaki Düşman, Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol alan oğlu kimmiş...
20.10.2022 01:01 - Son Güncelleme: 20.10.2022 01:01
Kuruluş Osman her bölümüyle ekranlara damgasını vururken, dizide Şeyh Edebalı karakterine hayat veren Seda Yıldız gündeme oturdu.
Başarılı oyunculuğuyla sosyal medyanın da ilgi odağı olan Seda Yıldız'ın özel hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.