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Haberler Magazin Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Demet Akalın, geçen günlerde yakın dostu ve meslektaşı Ebru Gündeş'in konserine gitmiş ve ünlü şarkıcıya "Evlilik var mı?" sorusunu yöneltmişti. Bir mekan çıkışı kameralara yansıyan Akalın, kendisini görüntüleyen muhabirlerin sorularını yanıtladı ve bomba açıklamalarda bulundu. Ebru Gündeş'in düğününe dair konuşan Akalın'ın açıklaması, sosyal medyayı ikiye bölerek bazı hemcinslerini kızdırdı. Tüm bunların ardından gözler genç sevgili Rassan Khoshna'na çevrildi. İşte Demet Akalın'ın o açıklaması...

19.10.2022 22:05 - Son Güncelleme: 19.10.2022 22:06
Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş, Reza Zarrab ile 11 yıllık evliliğini 2021'in Nisan ayında noktaladı.

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Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Gündeş'in adı geçen aylarda ise kendisinden 19 yaş küçük Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile aşk dedikodularına karıştı.

Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

İkilinin birlikte çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasıyla aşk belgelendi ve Gündeş'in sevgilisinden evlilik teklifi aldığı öğrenildi.

Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Tüm bunlar yaşanırken suskunluğunu koruyan Gündeş hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesi şaşırttı.

Demet Akalın “Düğününe giderim” deyip detayları anlattı! Ebru Gündeş açıklaması sosyal medyayı ikiye böldü! Bazı hemcinsleri fena kızdı

Gündeş'in evlilik teklifi aldığı ve sessiz sedasız nikah masasına oturduğu iddia edildi.

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