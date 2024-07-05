Tıpkı ikizi gibi; Acun Ilıcalı'nın doktor kardeşini gören inanamadı! İşte Survivor sunucusu Acun Ilıcalı'nın gözlerden uzak yaşayan kardeşi

Magazin dünyası, ünlülerin kariyerleri ve özel hayatlarıyla her zaman ilgi çekici olmuştur. Özellikle de Acun Ilıcalı gibi kariyeri ve özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen isimlerin aile yaşamları da kamuoyunun merakını cezbediyor. Üç evlilik yapmış ve dört kız babası olan Ilıcalı'nın hayatı hakkında pek çok detay bilinirken, genellikle gözlerden uzak kalan bir ayrıntı daha var: Tıpkı kendisine benzeyen ve doktor olan kardeşi. İşte ünlülerin merak edilen kardeşleri...