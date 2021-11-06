Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’sinin son haline bakın! İpek Erdem’in inanılmaz değişimini gören şoke oldu hayranları bile tanıyamadı
Hayat Bilgisi'nin Barbie Gamze'sinin son haline bakın! İpek Erdem, Paşhan Yılmazel, Gökçe Bahadır, Yıldız Asyalı, Kerem Kupacı ve Perran Kutman gibi oyuncuların yer aldığı Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir döneme damga vuran güzel oyuncu, yıllar sonra gündeme geldi. Erdem'in son hali ise olay oldu. Sosyal medya hesabında son halini yayınlayan oyuncu için "İnanılmaz değişim", "Tanıyamadım", "Barbie'ye ne oldu?" yorumları yapıldı. İşte İpek Erdem'in görenleri şaşkına çeviren son hali...
06.11.2021 20:27
- Son Güncelleme: 06.11.2021 20:27
Okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması üzerine Hayat Bilgisi dizisinde rol alan İpek Erdem, burada canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, yıllar sonra gündeme geldi.