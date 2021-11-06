Hayat Bilgisi’nin Barbie Gamze’sinin son haline bakın! İpek Erdem’in inanılmaz değişimini gören şoke oldu hayranları bile tanıyamadı

Okul arkadaşı Yıldız Asyalı'nın Gani Müjde ile tanıştırması üzerine Hayat Bilgisi dizisinde rol alan İpek Erdem, burada canlandırdığı Barbie Gamze karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam sürdüren oyuncu, yıllar sonra gündeme geldi.