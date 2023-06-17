Hayat Bilgisi’nde 32 yaşındaydı şimdi 52! ’’Zaman su gibi akmış’’ Evlenip boşandığı iddia edilen Kerem Kupacı’nın son haline bakın!

"EVLENMEMİŞ BİRİNE BOŞANMIŞ MUAMELESİ YAPIYORSUNUZ"

Instagram'da hakkında yapılan evlilik haberlerinden birine cevap veren Aslıhan Gürbüz, rahatsızlık duyduğu konu hakkında "Gerçekten sıkmadı mı bu yalan haber? Bu konu ile ilgili resmi bir belge var mı mesela elinizde o dönemle ile ilgili? Yoksa 4 kişinin eğlendiği bir andan bir görüntü ile 10 senedir hiç evlenmemiş bir kadına boşanmış muamelesi mi çekiyorsunuz?