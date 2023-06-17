Hande Erçel, Adriana Lima, Monica Bellucci de yaptı kütür kütür yağ kırıyor! Düşman çatlatan Aslı Enver diyeti! 55 kiloya düşürdü!

Adriana Lima, Monica Bellucci, Halle Berry ve Hande Erçel hepsi bu diyetle zayıfladı! Dost düşman çatlatan Aslı Enver diyeti! Ünlü oyuncu meğer böyle kilo vermiş! Yaz aylarının da gelmesiyle milyonlarca kişi zayıflamanın yolunu arıyor. Bu noktada özellikle de ünlülerin diyet listeleri merak konusu. Son olarak Aslı Enver'in zayıflama sırrı ortaya çıktı. Şimdilerde karnı burnunda olan güzel oyuncu meğer yıllar önce bu şekilde kilo vermiş. 39 yaşındaki ünlü ismin diyeti yoğun ilgi gördü. Peki Ketojenik diyet nedir? İşte detaylar...