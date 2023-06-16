44 yaşındaki Çağla Şıkel’in ilk göz ağrısı mezun oldu! Son halini gören inanamadı! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ “Annesine çekmiş” demişti...

Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.