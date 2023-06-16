44 yaşındaki Çağla Şıkel'in ilk göz ağrısı mezun oldu! Son halini gören inanamadı! 7 yıllık eski eşi Emre Altuğ “Annesine çekmiş” demişti...
Çağla Şıkel, yaklaşık 4 yıl aşk yaşadığı Emre Altuğ ile 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi ve ünlü modelin bu evlilikten 2 evladı oldu. 2015'te Emre Altuğ ile yollarını ayıran Şıkel, geçen günlerde eski eşinin açıklamasıyla gündeme geldi. Altuğ, büyük oğlu Kuzey Altuğ için "Annesine çekmiş" diyerek eski eşine göndermede bulundu. Şıkel şimdi ise oğlunun mezuniyetine özel yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Koca delikanlı olan Kuzey ise son haliyle kendine hayran bıraktı. İşte Çağla Şıkel ile Emre Altuğ'un ilk göz ağrıları...
Özellikle Emre Altuğ ile yaşadığı aşkla çok konuşulan Şıkel, ünlü şarkıcıyla 2008'de bir eğlence mekanında dünyaevine girdi.
2015'te yollarını ayıran çiftin bu evlilikten Kuzey ile Uzay adlarında iki evladı oldu.
"BİZ ARKADAŞ DEĞİLİZ"
Emre Altuğ, geçen sene katıldığı bir programda Armağan Çağlayan'ın "Ben şunu merak ederim. Nasıl oluyor da oluyor? Çünkü bana göre sevgiliyken arkadaş olunmaz, arkadaşken sevgili olunmaz. Ben öyle düşünüyorum" demesi üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Ünlü şarkıcı, "Biz arkadaş değiliz. Aynı çocukların annesi babayız, öyle bakmak lazım. Bizim bir arkadaşlığımız yok şey anlamında yani devamlı birbirimizle görüştüğümüz arkadaşlığımız yok doğal olarak yani. Ama egomuzu bir kenara bıraktık. Kolay bir şey de değil onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, boşanmışsınız illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak " dedi.