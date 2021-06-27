Solmaz Çiros bu kez kalça danslarıyla değil havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haliyle şoke eden Solmaz'a bakın!
Solmaz Çiros bu kez kalça danslarıyla değil havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haliyle şoke eden fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz 'pes' dedirten paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın kendisine selam bile vermediğini söyleyerek konuk olduğu programı terk eden meşhur gelinin eski halinden eser yok! İşte aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz'ın çok konuşulan havuz pozları...
27.06.2021 14:30
- Son Güncelleme: 27.06.2021 14:30
Solmaz Çiros bu kez kalça danslarıyla değil havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haliyle herkesi şoke eden Solmaz havuz paylaşımıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Fenomen gelin adayı Solmaz Çiros aldığı kilolarla olay oldu. Seda Sayan'ın sunduğu program ile meşhur olan Solmaz Çiros değişimi ile herkesi şaşırttı.
Kıvrak danslarıyla tanınan ve meşhur olduktan sonra çeşitli yerlerde sahne alan Solmaz Çiros öyle bir değişti ki görenler tanımakta zorlanıyor.
Katıldığı bir programda bilerek ve isteyerek kilo aldığını dile getiren Solmaz Çiros son olarak sosyal medya hesabından tatil pozlarını paylaştı. Ünlü gelin adayının takipçileri ise Çiros'un kilolarını eleştirdi.
Bazı takipçiler ise nasıl iyi hissediyorsa o kiloda güzel olduğunu söyleyerek Solmaz Çiros'a destek oldu.