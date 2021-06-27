Solmaz Çiros bu kez kalça danslarıyla değil havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haliyle şoke eden Solmaz'a bakın!

Solmaz Çiros bu kez kalça danslarıyla değil havuz pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Son haliyle şoke eden fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Seda Sayan'ın izdivaç programında kalça danslarıyla olay olan Solmaz 'pes' dedirten paylaşımlarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Armağan Çağlayan'ın kendisine selam bile vermediğini söyleyerek konuk olduğu programı terk eden meşhur gelinin eski halinden eser yok! İşte aldığı kilolarla bambaşka bir görünüme kavuşan Solmaz'ın çok konuşulan havuz pozları...

27.06.2021 14:30 - Son Güncelleme: 27.06.2021 14:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





