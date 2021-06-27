Funda Arar son haliyle 'keşke doğal kalsaydın' dedirtti! Yorum yağmuruna tutulan değişimin sırrı ortaya çıktı!

Funda Arar son haliyle 'keşke doğal kalsaydın' dedirtti! Yorum yağmuruna tutulan değişimin sırrı ortaya çıktı! Funda Arar yüzüne ne yaptırdı? Günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Funda Arar, son hali ile herkesi şaşırttı. Güçlü sesi ve yorumu ile sevilen sanatçı Funda Arar da estetiğe başvurdu. İşte, 'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten' , 'Televizyonda görünce tanıyamadım' , 'Keşke doğal kalsaydın Funda' yorumlarıyla gündeme bomba gibi düşen Funda Arar'ın son hali...

27.06.2021 12:42 - Son Güncelleme: 27.06.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





