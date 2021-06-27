Funda Arar son haliyle 'keşke doğal kalsaydın' dedirtti! Yorum yağmuruna tutulan değişimin sırrı ortaya çıktı!
Funda Arar son haliyle 'keşke doğal kalsaydın' dedirtti! Yorum yağmuruna tutulan değişimin sırrı ortaya çıktı! Funda Arar yüzüne ne yaptırdı? Günün en çok konuşulan isimleri arasında yer alan şarkıcı Funda Arar, son hali ile herkesi şaşırttı. Güçlü sesi ve yorumu ile sevilen sanatçı Funda Arar da estetiğe başvurdu. İşte, 'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten' , 'Televizyonda görünce tanıyamadım' , 'Keşke doğal kalsaydın Funda' yorumlarıyla gündeme bomba gibi düşen Funda Arar'ın son hali...
27.06.2021 12:42
- Son Güncelleme: 27.06.2021 13:02
'KEŞKE DOĞAL KALSAYDIN FUNDA'
Funda Arar son haliyle 'keşke doğal kalsaydın' dedirtti! Yorum yağmuruna tutulan değişimin sırrı ortaya çıktı!
Sosyal medyada Funda Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdığı konuşulurken, ünlü şarkıcının aslında "yüz mezoterapisi" olarak da bilinen vitamin takviyesi yaptırdığı öğrenildi.
İğneyle uygulanan bu işlem, yüzün estetik görünümünü bozmadan cildin gençleşmesini sağlıyor.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu.
İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
'Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'