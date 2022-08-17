Hayal Köseoğlu'dan adeta bikinili poz verme dersleri geliyor alevler havalarda uçuştu! Fazla kilolardan kurtulan Hayal paylaşıp duruyor
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri Hayal Köseoğlu. Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler, İstanbullu Gelin gibi dizilerde rol alan Hayal Köseoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor şu sıralar. Sosyal medya hesabında birbirinden iddialı pozlarını yayınlayan Köseoğlu bikinili paylaşımıyla gündemde. Hayal Köse, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla magazin gündeminde ön plana çıkıyor.
"AŞK-I MEMNU ÇOK ÖZEL BİR DİZİYDİ"
Çok genç yaşlarda oynamaya başladığı 'Aşk-ı Memnu' dizisi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Hayal Köseoğlu, "Oyuncu olarak elime aldığım ilk senaryo olduğu için o ilk anı, üzerine yazdığım notları, altını çizdiğim cümleleri hiç unutamam. Aşk-ı Memnu çok özel bir diziydi çünkü o projede olması gereken her şey bir araya gelmişti. Bir kere merak unsurunu çok iyi kullanan bir senaryosu vardı ve en önemlisi oyuncu kadrosu çok kuvvetliydi" dedi.
Dizi ve film sektörüne dair en çok zorlandığım ve memnun kalmadığım nokta kadın oyunculara dayatılan güzellik ve erkek oyunculara da dayatılan yakışıklılık standardı… Başrol olabilmesi için bir erkek oyuncunun illa ki yakışıklı ve karizmatik, kadın oyuncunun muhteşem bir fizik ve zayıf bir vücuda sahip olması gerektiği düşüncesinden kurtulmalıyız.
Başrolünde Onur Tuna, İsmail Hacıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Mahkum dizisinde Sasha rolüne hayat veren Hayal Köseoğlu, birbirinden iddialı pozlarını paylaşmaya tam gaz devam ediyor.