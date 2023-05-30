"Hayal kırıklığına uğradım" Acun Ilıcalı'dan itiraf geldi! Bu sezon Survivor beklentilerin çok altında kalmıştı üstü kapalı laf soktu
Bu sezona beklediği reytinglerin çok çok altında başlayan Survivor, adım adım finale doğru gidiyor... Geri sayımın başladığı yarışmada oyunlardaki heyecan iyiden iyiye artıyor. Yarışmacıların 4'lü final hayali kurduğu Survivor'ın önceki bölümünde Acun Ilıcalı'dan flaş bir itiraf geldi. İşte yaşananlar...
"SURVIVOR'I SONUNA KADAR YAŞADI!"
"Survivor final dörtlüsünü gerçekten merak ediyorum" diyen Acun Ilıcalı açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"Hangi dörtlü finale gidecek? Baktığınız zaman mental olarak buralara gelmek çok çok zor.
Tek tek baktığımız zaman Nefise çok güçlü bir kadın gerçekten ama Survivor'ın fizik tarafı bir bölümü. Nefise öbür taraflarda ciddi olarak zorlandı. Duygusal olarak çok zor bir dönem geçirdi ve gerçekten Survivor'ı sonuna kadar yaşadı diyebiliriz."
Erkek yarışmacılara da değinen Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:
"Yusuf, Survivor bir 4 ay daha sürse devam edebilecek bir yarışmacı. Ertuğ bana göre zorlanması gerekn bir yarışmacı. İstanbul'da belli bir rahatlıkta yaşayan bir yarışmacı izlenimi veriyor ama zorlandığını görmedim. Osman Can ise zorlandı. Biraz fiziksel olarak şok yaşadığını daha sonra da mental açıdan zorlandığını görüyoruz."
Özgür'ün 5-6 sene boyunca Survivor'a başvurduğunu anımsatan Acun Ilıcalı dikkat çeken bir itirafta bulundu.
"Biz seçim yaparken hata yapmıyor değiliz. Şunu unutmayın çağırıp hayal kırıklığına uğradığımız yarışmacılar olduğu gibi, bütün Türkiye'yi kendisine hayran bırakan yarışmacılar da oluyor. Özgür de en son finallerde elendi. Aslında yıllarca hata yapmışız. Çok açık söylüyorum. Senin Survivor'a gelmemen büyük hata olurmuş."