"Hayal kırıklığına uğradım" Acun Ilıcalı'dan itiraf geldi! Bu sezon Survivor beklentilerin çok altında kalmıştı üstü kapalı laf soktu

Erkek yarışmacılara da değinen Acun Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

"Yusuf, Survivor bir 4 ay daha sürse devam edebilecek bir yarışmacı. Ertuğ bana göre zorlanması gerekn bir yarışmacı. İstanbul'da belli bir rahatlıkta yaşayan bir yarışmacı izlenimi veriyor ama zorlandığını görmedim. Osman Can ise zorlandı. Biraz fiziksel olarak şok yaşadığını daha sonra da mental açıdan zorlandığını görüyoruz."