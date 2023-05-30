Pınar Altuğ'dan 'koca' yorumuna bomba yanıt! Eşi Yağmur Atacan'la arasında 8 yaş fark olan Pınar: "Siz konuyu yanlış anlamışsınız..."
Pınar Altuğ'dan 'koca' yorumuna bomba yanıt! Eşi Yağmur Atacan'la arasında 8 yaş fark olan Pınar Altuğ Instagram'dan takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla dikkat çekti. 2008 yılında kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan'la hayatını birleştiren Pınar Altuğ, şimdilerde ekrandan bir hayli uzak ama sosyal medyayı da bir o kadar aktif kullanıyor. Su Atacan adında bir kızı olan çift sosyal medya paylaşımları ve takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme geliyor. Altuğ, bir takipçisinden gelen yoruma öyle bir yanıt verdi ki kısa sürede gündem oldu.
"SİZ KONUYU YANLIŞ ANLAMIŞSINIZ..."
Pınar Altuğ'dan 'koca' yorumuna bomba yanıt! Eşi Yağmur Atacan'la arasında 8 yaş fark olan Pınar Altuğ takipçisine verdiği yanıtla dikkat çekti.
Eşi ile arasındaki 8 yaş fark nedeni ile sık sık eleştirilen Pınar Altuğ, şu açıklamayı yapmıştı:
"Bu aşk birilerine gösteri olsun ya da birilerine bir şeyi kanıtlama kafasıyla başlamadı. Birbirimizi tanıdık, beraber vakit geçirmekten keyif aldık, o arada birbirimizi sevdik aşık olduk, evlenip bir aile kurma kararı aldık. Buralara kadar geldik. Çok şanslıyız ki bu evlilik güzel bir kız çocuğu ile taçlandı. Su bebek, oldu bir genç kız. Yağmur'la birlikte olmaktan ve ortak bir hayat sürmekten çok mutluyuz."
"ADAMIN BENİMLE GEÇİNMEYE GÖNLÜ VAR"
Pınar Altuğ, "Evimizin içinde biz ünlü değiliz, anne baba ve çocuk olarak bir çekirdek aileyiz. Birbirimize saygımız ve tanıdığımız alanlar var. Ben hep söylüyorum; 'adamın benimle geçinmeye gönlü var'. Benim de onunla geçinmeye gönlüm var tabi. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. İkili ilişkiyi sürdürmek istiyorsan ve geçinmeye gönlün varsa bazı şeyleri tolere edebiliyorsun. Hiç geçinmeye gönlün yoksa 'Neden gözünün üstünde kaşın var' diyerek, sorun çıkarıyorsun. Bizim çok ortak noktamız da var. Doğayı seviyoruz, denizi seviyoruz, deneyimlere açığız. İkimiz de birbirimizin fikirlerine saygılıyız. Fikirlerimizi kestirip atmıyoruz. Dolayısıyla evde sürekli yeni deneyimler için yeni fikirler ortaya çıkıyor" şeklinde konuşmuştu.
"AŞIK OLUP EVLENDİK"
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ eşi ile fotoğrafına gelen "Kocanı parka götür" yorumuna verdiği "Siz konuyu yanlış anlamışsınız. Biz birbirimizi sahiplenmedik ki parkta dolaştıralım, aşık olup evlendik" yanıtıyla gündeme bomba gibi düştü.
Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Pınar Altuğ, sahte hesaplardan da bir türlü yakasını kurtaramadı.