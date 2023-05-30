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Haberler Magazin Doğukan Güngör'ün Simge Sağın 'stalk'ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Doğukan Güngör'ün Simge Sağın 'stalk'ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'ün Simge Sağın 'stalk'ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı. Sosyal medyada fake hesabı olmadığını belirten oyuncu Doğukan Güngör'ün Simge Sağın itirafı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde peş peşe oyuncu Seray Kaya ile görüntülenen Doğukan Güngör'ün açıklaması "Yeni bir aşk mı" sorusunu akıllara getirdi.

30.05.2023 10:55 - Son Güncelleme: 30.05.2023 10:55
Doğukan Güngör’ün Simge Sağın ’stalk’ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Doğukan Güngör'ün Simge Sağın 'stalk'ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Doğukan Güngör’ün Simge Sağın ’stalk’ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Doğukan Güngör ile Seray Kaya yine yakalandı! O kare ifşalanmıştı bir bomba daha patladı.

Doğukan Güngör’ün Simge Sağın ’stalk’ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Rol arkadaşı Sıla Türkoğlu ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Doğukan Güngör aşk haberleriyle gündemden düşmüyor.

Doğukan Güngör’ün Simge Sağın ’stalk’ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Doğukan Güngör, katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulundu.Sosyal medyada fake hesabı olmadığını belirten oyuncu, "En son Simge Sağın'a baktım. Simge'yi dinlemeye gidelim" dedi. Adı Seray Kaya ile anılan Güngör'ün bu sözlerinden sonra Sağın'la takipleşmesi dikkat çekti.

Doğukan Güngör’ün Simge Sağın ’stalk’ı ortalığı karıştırdı! Seray Kaya ile yakalanmıştı kafalar iyice karıştı

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "İkili arasında yeni bir aşkı mı başladı?" yorumunu yaptı.

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