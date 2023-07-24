Havalı pozu olay oldu! 2 çocuk annesini görenler: Gençleşmişsin! Yüzündeki değişimi çok konuşulan Fahriye Evcen'den yeni paylaşım!
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen, yüzündeki değişimle dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son paylaşımında sergilediği havalı pozuyla olay yaratan Evcen, 2 çocuk annesi olmasına rağmen gençleştiği yorumlarıyla karşılaştı. Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla hayranlarını büyüledi. Oyuncunun yüzündeki değişim dikkat çekerken, takipçileri onun git gide gençleştiğine inandı. İki çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan Evcen, havalı pozuyla da adından söz ettirdi.
2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren Evcen ilk çocuğu Karan'ı 2019 yılında, ikinci oğlu Kerem'i de 2023 yılında doğurdu. Mutlu evlilikleri devam eden çift sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu son olarak bugün bir paylaşımda bulundu. Evcen'in havalı pozu çok beğenildi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz aylarda ikinci çocuğunu kucağına alan Fahriye Evcen'den yaz pozları gelmeye devam eidyor. Sık sık tatilden paylaşımlar yapan Fahriye Evcen'den şimdi ise yeni bir havalı poz geldi.
2019 yılında ilk çocukları Karan'ı kucaklarına alan ekranların en ünlü oyuncularından Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çifti geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne- baba olmanın mutluluğunu ise Kerem ile yaşamıştı.