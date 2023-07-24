Havalı pozu olay oldu! 2 çocuk annesini görenler: Gençleşmişsin! Yüzündeki değişimi çok konuşulan Fahriye Evcen’den yeni paylaşım!

2 çocuk annesi Fahriye Evcen sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. 2017 yılında meslektaşı Burak Özçivit ile dünyaevine giren Evcen ilk çocuğu Karan'ı 2019 yılında, ikinci oğlu Kerem'i de 2023 yılında doğurdu. Mutlu evlilikleri devam eden çift sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. 37 yaşındaki güzel oyuncu son olarak bugün bir paylaşımda bulundu. Evcen'in havalı pozu çok beğenildi. İşte detaylar...