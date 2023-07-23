Vermem Seni Ellere’nin Soner’i Kayhan Açıkgöz’ün eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Meğer o da tanıdıkmış...
ATV ekranlarının sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'de Soner karakterini canlandıran oyuncu Kayhan Açıkgöz'ün hayatı merak edildi. Emre Bey ile Buse Meral'in başrolünde yer aldığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Kayhan Açıkgöz evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Açıkgöz'ün ünlü oyuncuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Kayhan Açıkgöz'ün eşi kimmiş...
23.07.2023 17:27 - Son Güncelleme: 23.07.2023 17:27
Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Vermem Seni Ellere'de Soner karakterini canlandıran oyuncu Kayhan Açıkgöz'ün hayatı merak edildi.
Emre Bey ile Buse Meral'in başrolünde yer aldığı dizide sergilediği performansla beğeni toplayan oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu olarak "Kayhan Açıkgöz evli mi? Eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.