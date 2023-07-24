Demet Özdemir'den ilan-ı aşk gibi paylaşım! Sevgilisi olduğu iddia edilen Yunan DJ'i paylaştı paylaşımı karşılıksız kalmadı!
8 ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine giren Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında günlerdir konuşulan ayrılık iddiaları sonrası önceki gün ilk ağızdan açıklama yapmış ve boşanacaklarını duyurmuşlardı. Adalar Adliyesi'nde boşandıkları günden bu yana Demet Özdemir tatil fotoğraflarını paylaşıyor sık sık. Yunanistan'dan ev almak için adım attığı iddia edilen Özdemir'den, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Yunan DJ'yle öyle bir paylaşım geldi ki bir anda ortalık karıştı. İşte detaylar...
24.07.2023 08:40 - Son Güncelleme: 24.07.2023 08:40
Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren Özdemir, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız boşandı. Rol aldığı dizinin sezon finali yapmasının ardından da soluğu tatilde aldı.
400 bin Euro'ya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan gönlüne göre bir ev alan Demet Özdemir'in, Yunanistan vatandaşlığı için de hareketi geçtiği iddia edilmişti.
Tatil pozlarıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in adı sonrasında Yunan DJ Sergio ile anılmaya başlamıştı.