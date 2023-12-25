Yabancı Damat’ın Memik Dede’si Arif Erkin Güzelbeyoğlu’dan mesaj var! “Belki ismimi tanımazsınız” deyip boğazları düğümledi! Son hali...

2004-2007 yılları arasında yayınlanan ve kadrosunda Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Sumru Yavrucuk gibi isimlerin yer aldığı Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Sevenlerine bir video ile seslenen oyuncunun sözleri ise boğazları düğümledi. "Belki ismimi tanımazsınız" diyen usta oyuncunun son hali de dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye ve Yunanistan'dan iki gencin aşklarının öyküsünün anlatıldığı Yabancı Damat dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan Arif Erkin Güzelbeyoğlu'nun bir videosu gündem oldu.
Sevenlerine bir video ile seslenen oyuncunun sözleri ise boğazları düğümledi. Usta oyuncu, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı: "Ben Arif Erkin. Belki ismimi tanımazsınız.
Yabancı Damat dizisindeki 'Memik Dede', 'Huysuz Memik Dede'. Beni sevenlerin, beni ananların hepsine çok teşekkür ederim. Hepinize mutlu günler dilerim"