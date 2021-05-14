Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı
Hatice paylaştı, sosyal medya onu konuştu! Ünlü şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlara ait fotoğrafını "Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak gündeme gelmişti. Estetik itirafıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise nişanlısı Ali Kemal Sarı'nın askere gideceğini belirterek yayınladığı videoyla adından söz ettirdi. İşte detaylar…
Hatice, sosyal medyada başlatılan 20'li yaş challenge akımına dahil olarak eski bir fotoğrafını "Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notuyla paylaşmıştı. Estetik itirafıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise nişanlısı Ali Kemal Sarı'nın askere gideceğini belirterek yayınladığı videoyla adından söz ettirdi.
NE OLMUŞTU?
Bir programa konuk olan Hatice, "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal'le beraber olmak, ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali Kemal benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" şeklinde karşılık vermişti.