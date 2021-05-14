Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

NE OLMUŞTU?

Bir programa konuk olan Hatice, "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal'le beraber olmak, ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali Kemal benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" şeklinde karşılık vermişti.