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Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

Hatice paylaştı, sosyal medya onu konuştu! Ünlü şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde 20'li yaşlara ait fotoğrafını "Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notuyla sosyal medya hesabında paylaşarak gündeme gelmişti. Estetik itirafıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise nişanlısı Ali Kemal Sarı'nın askere gideceğini belirterek yayınladığı videoyla adından söz ettirdi. İşte detaylar…

14.05.2021 21:31 - Son Güncelleme: 14.05.2021 21:31
Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

Hatice, sosyal medyada başlatılan 20'li yaş challenge akımına dahil olarak eski bir fotoğrafını "Keşke burun estetiği olmasaymışım çünkü şimdi de nefes alamıyorum" notuyla paylaşmıştı. Estetik itirafıyla çok konuşulan ünlü şarkıcı, şimdi ise nişanlısı Ali Kemal Sarı'nın askere gideceğini belirterek yayınladığı videoyla adından söz ettirdi.

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Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

Nişanlısı Ali Kemal Sarı'nın saçlarını kestiği anları kayıt altına alarak Instagram hesabında yayınlayan şarkıcı, paylaşımının altına "Öyle de böyle de gidecek bu saçlar bari sen kes, senin elinden olsun' dedi. Yiğidim aslanım asker oluyor" notunu ekledi.

Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

Hatice'nin paylaşımı, kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alarak yoğun ilgi gördü.

Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

NE OLMUŞTU?
Bir programa konuk olan Hatice, "Anne olmak istiyor musun?" sorusuna "Evet, anne olmayı çok istiyorum. Hayatımda verdiğim en doğru karar Ali Kemal'le beraber olmak, ondan öncesini hiç saymıyorum. Ali Kemal benim hayattaki en büyük şansım. Çocuğum olacaksa ondan olsun" şeklinde karşılık vermişti.

Hatice paylaştı sosyal medya onu konuştu! Nişanlısı Ali Kemal Sarı’yı askere uğurlamadan önce bakın ne yaptı

Hatice, "Bu aralar hiç başım dönmezken başım dönüyor. Karnımda bir şişkinlik hali var, ama henüz ne olduğunu anlamadım. Eğer hamileysem hemen yıldırım nikahıyla evlenirim" diyerek, hamile olabileceğinin sinyallerini vermişti.