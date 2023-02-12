Ece Erken'den 128 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebeğe: "Sen mucize değilsin de nesin! Seni kim yedirdi, içirdi?"

Zeynep Aslan'ın paylaşımı: 2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Sen 2 saatte bir beslenmesi gereken bebek değil misin? Seni kim yedirdi, içirdi? 5 yaşlarında bir çocuk enkazdan uykusundan uyandırılıyor. Ve sanki evlerine adamlar girmişte korkmuş gibi tepki veriyor. 'Ya ne oluyor!' Sana depremi hissettirmeyen kim?