Ece Erken'den 128 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebeğe: "Sen mucize değilsin de nesin! Seni kim yedirdi, içirdi?"
Ece Erken, 128 saat sonra enkazdan çıkarılan 2 aylık bebeği görünce yüreği parçalandı. Sosyal medya hesabından, Hatay Antakya'daki enkazdan çıkarılan 2 aylık bebeğin fotoğrafını "Sen mucize değilsin de nesin!" notuyla paylaşan Ece Erken, bir başka paylaşımında da hissettiklerini kaleme aldı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 ve 7.6'lık Kahramanmaraş depreminin üzerinden 150 saat geçti ancak gelen mucie haberleri yüreklere su serpmeye devam ediyor.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızla devam ederken 10 ilde toplam can kaybı 24.017'ye yükseldi.
Ece Erken, arkadaşı Zeynep Aslan'ın paylaşımında çok etkilendiğini dile getirdi. Erken 'Zeynep Aslan paylaşmış, tüylerim diken diken oldu… Ne kadar haklı, ne kadar doğru hala küçük çocuklar bebekler kurtarılıyor. Bilimsel olarak bu aslında mümkün değil yani yaşamaları. Her şey Allah'tan gerçekten' dedi.
Zeynep Aslan'ın paylaşımı: 2 aylık bebek! 30 saattir enkaz altında! Sen 2 saatte bir beslenmesi gereken bebek değil misin? Seni kim yedirdi, içirdi? 5 yaşlarında bir çocuk enkazdan uykusundan uyandırılıyor. Ve sanki evlerine adamlar girmişte korkmuş gibi tepki veriyor. 'Ya ne oluyor!' Sana depremi hissettirmeyen kim?