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Haberler Magazin 'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı: "Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış..."

'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı: "Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış..."

'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı... Tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Aydın saatler sonra eski eşinin enkaz altından çıkarıldığını söyledi. İki saat önce paylaşım yapan oyuncu "Kızımın olduğu yere yeni ekipler gitti, umudum kahır..." dedi.

07.02.2023 10:15 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:38
’Hatay ölüm kenti olmuş’ diyen Orhan Aydın’ın yardım çığlığı: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

"KIZIMIN OLDUĞU YERE EKİPLER GİTTİ, BACAĞI BETONA SIKIŞMIŞ..."

'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı...

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’Hatay ölüm kenti olmuş’ diyen Orhan Aydın’ın yardım çığlığı: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD, saat 04.26'da merkez üssü Gaziantep'in Nurdağı ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

’Hatay ölüm kenti olmuş’ diyen Orhan Aydın’ın yardım çığlığı: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.

’Hatay ölüm kenti olmuş’ diyen Orhan Aydın’ın yardım çığlığı: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu kara haberin ardından Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.

’Hatay ölüm kenti olmuş’ diyen Orhan Aydın’ın yardım çığlığı: Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış...

Tiyatrocu Orhan Aydın da, "Kızıma ve annesine ulaşamıyorum" diye seslendi ve yardım istedi.

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