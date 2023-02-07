'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı: "Kızımın olduğu yere ekipler gitti, bacağı betona sıkışmış..."
'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı... Tiyatrocu Orhan Aydın, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem sonrası sosyal medya hesabından Hatay'da yaşayan kızı ve eski eşinin enkaz altında kaldığını duyurmuştu. Aydın saatler sonra eski eşinin enkaz altından çıkarıldığını söyledi. İki saat önce paylaşım yapan oyuncu "Kızımın olduğu yere yeni ekipler gitti, umudum kahır..." dedi.
07.02.2023 10:15 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:38
"KIZIMIN OLDUĞU YERE EKİPLER GİTTİ, BACAĞI BETONA SIKIŞMIŞ..."
'Hatay ölüm kenti olmuş' diyen Orhan Aydın'ın yardım çığlığı...
Her iki deprem, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçeyi sarstı. Hatay da etkilenen bu iller arasında oldu.
Çok sayıda ölü ve yaralıların olduğu kara haberin ardından Orhan Aydın, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımla dikkat çekti.