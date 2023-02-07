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Haberler Magazin Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Yalvarıyorum sesimiz olun"

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Yalvarıyorum sesimiz olun"

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşandı. Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yardım istedi. "Hatay bitti" diyerek gözyaşlarına boğulan Zan, "Yalvarıyorum, ne olur sesimiz olun" dedi.

07.02.2023 10:54 - Son Güncelleme: 07.02.2023 11:02
Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Yalvarıyorum sesimiz olun

"YALVARIYORUM SESİMİZ OLUN"

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı.

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Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Yalvarıyorum sesimiz olun

Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi. Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için Eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktardı.

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Yalvarıyorum sesimiz olun

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Gökhan Zan, Hatay için yardım çağrısında bulundu.

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Yalvarıyorum sesimiz olun

Kentteki son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Zan paylaşımına "Allahım yardım Hatay bitti yalvarıyorum sesimizi duyun internet yok su yok yardım yok kimse yok hatay terkedilmiş ne olur sesimizi duyurun ne olur sesimiz olun yalvarıyorum" notunu düştü.

Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay’daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: Yalvarıyorum sesimiz olun

Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım talebinde bulundu. Eski futbolcu açtığı yayında "Nolur sesimiz olun çok kötüyüz, herkes enkaz altında millet yalvarıyor kurtarılmak için, kimse yok yardım eden yok nolur sesimiz olun yalvarıyorum, herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor, halk perişan durumda." dedi.

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