Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Yalvarıyorum sesimiz olun"
Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'dan seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından büyük yıkım yaşandı. Hatay'da bulunan eski futbolcu Gökhan Zan sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınla yardım istedi. "Hatay bitti" diyerek gözyaşlarına boğulan Zan, "Yalvarıyorum, ne olur sesimiz olun" dedi.
"YALVARIYORUM SESİMİZ OLUN"
Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı.
Türkiye'nin birçok ilinde hissedilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde en 10 şehir etkilendi. Depremden etkilenen şehirler arasında yer alan Hatay için Eski futbolcu Gökhan Zan çağrıda bulundu. Sosyal medya hesabında canlı yayın açan oyuncu deprem sonrası Hatay'da yaşanan ciddiyeti aktardı.
Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım talebinde bulundu. Eski futbolcu açtığı yayında "Nolur sesimiz olun çok kötüyüz, herkes enkaz altında millet yalvarıyor kurtarılmak için, kimse yok yardım eden yok nolur sesimiz olun yalvarıyorum, herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor, halk perişan durumda." dedi.