Eski futbolcu Gökhan Zan Hatay'daki deprem bölgesinden seslendi canlı yayında hıçkıra hıçkıra ağladı: "Yalvarıyorum sesimiz olun"

Öte yandan sosyal medya hesabından bir canlı yayın açan Gökhan Zan gözyaşlarıyla yardım talebinde bulundu. Eski futbolcu açtığı yayında "Nolur sesimiz olun çok kötüyüz, herkes enkaz altında millet yalvarıyor kurtarılmak için, kimse yok yardım eden yok nolur sesimiz olun yalvarıyorum, herkes çabasıyla kurtulmaya çalışıyor, halk perişan durumda." dedi.