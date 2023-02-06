Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı: "10 bina gözümün önünde yıkıldı"
Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Yeşilyurt'ta ikinci deprem sırasında bulunan oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında yaşadığı dehşeti anlattı. Konuk Kahramanmaraş'ta 7.5 şiddetindeki ikinci deprem sırasında yaşananları işte böyle ifade etti.
06.02.2023 16:12 - Son Güncelleme: 06.02.2023 16:18
"10 BİNA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YIKILDI"
Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı.
Malatya Yeşilyurt'ta ikinci deprem sırasında bulunan oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında yaşadığı dehşeti anlattı.