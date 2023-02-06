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Haberler Magazin Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı: "10 bina gözümün önünde yıkıldı"

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı: "10 bina gözümün önünde yıkıldı"

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Birçok dizide yer alan ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı. Türkiye'yi yasa boğan 7.7 şiddetindeki Kahramanmaraş depreminin ardından Malatya Yeşilyurt'ta ikinci deprem sırasında bulunan oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında yaşadığı dehşeti anlattı. Konuk Kahramanmaraş'ta 7.5 şiddetindeki ikinci deprem sırasında yaşananları işte böyle ifade etti.

06.02.2023 16:12 - Son Güncelleme: 06.02.2023 16:18
Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya’da depreme yakalandı: 10 bina gözümün önünde yıkıldı

"10 BİNA GÖZÜMÜN ÖNÜNDE YIKILDI"

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya'da depreme yakalandı.

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Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya’da depreme yakalandı: 10 bina gözümün önünde yıkıldı

Son dakika deprem haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde sabaha doğru saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya’da depreme yakalandı: 10 bina gözümün önünde yıkıldı

Deprem hem Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı etkilerken bu illerde birçok bina yıkldı ve çok sayıda vatandaş göçük altında kaldı.

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya’da depreme yakalandı: 10 bina gözümün önünde yıkıldı

Devletin tüm imkanları seferber edilirken şiddetli artçılar Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilde yıkıma devam etti.

Çocuklar Duymasın, Seksenler, Arka Sokaklar... Ünlü oyuncu Hacı Ali Konuk Malatya’da depreme yakalandı: 10 bina gözümün önünde yıkıldı

Malatya Yeşilyurt'ta ikinci deprem sırasında bulunan oyuncu Hacı Ali Konuk canlı yayında yaşadığı dehşeti anlattı.

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