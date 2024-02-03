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"Hastaneler pahalı insanlar sokaklarda Avrupa bir illüzyondan ibaret" Sinan Akçıl Londra sokaklarının gerçek yüzünü anlattı

Bir süredir Londra'da bulunan Sinan Akçıl, sokaklarında gerçek yüzünü anlattı... Avrupa ekonomik ve sosyal sıkıntılarla boğuşuyor. Evsizlik sorunu her geçen gün artarkan, sağlık sistemindeki sorunlar da cabası. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da bir süredir Londra seyahatinde. Akçıl Londra'da, görünen dışında bambaşka bir dünyayla karşılaştı. Avrupa illüzyonunun gerçek yüzünü de böyle anlattı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 09:37 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:52
Hastaneler pahalı insanlar sokaklarda Avrupa bir illüzyondan ibaret Sinan Akçıl Londra sokaklarının gerçek yüzünü anlattı 1

Avrupa ülkeleri, son yıllarda ciddi ekonomik krizlerle boğuşuyor. Artan kira fiyatları ve hayat pahalılığı yüzünden evsizlik sorunu her geçen biraz daha büyüyor. Mağazaların girişlerine, parklara, metro istasyonlarına veya metruk binalara sığınanların sayısı katlanarak artıyor.

Hastaneler pahalı insanlar sokaklarda Avrupa bir illüzyondan ibaret Sinan Akçıl Londra sokaklarının gerçek yüzünü anlattı 2

Son verilere göre İngiltere bu konuda alarm veriyor. Yıllık olarak açıklanan Evsizlik Raporu'na göre; Londra'da gece dışarıda uyuyanların sayısı 333'e ulaşmış. Bu rakam 2022 yılında 187.

Hastaneler pahalı insanlar sokaklarda Avrupa bir illüzyondan ibaret Sinan Akçıl Londra sokaklarının gerçek yüzünü anlattı 3

Evsizlerin sorunlarıyla ilgilenen hayır kurumları da, bir önceki yıla göre evsiz sayısının yüzde 23 yükseldiğini, bu sayının son üç ayda 3 bin 570'den 4 bin 389 kişiyi çıktığını tespit etti.

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