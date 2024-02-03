"Hastaneler pahalı insanlar sokaklarda Avrupa bir illüzyondan ibaret" Sinan Akçıl Londra sokaklarının gerçek yüzünü anlattı

Bir süredir Londra'da bulunan Sinan Akçıl, sokaklarında gerçek yüzünü anlattı... Avrupa ekonomik ve sosyal sıkıntılarla boğuşuyor. Evsizlik sorunu her geçen gün artarkan, sağlık sistemindeki sorunlar da cabası. Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl da bir süredir Londra seyahatinde. Akçıl Londra'da, görünen dışında bambaşka bir dünyayla karşılaştı. Avrupa illüzyonunun gerçek yüzünü de böyle anlattı.