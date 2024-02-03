Pınar Altuğ 49 yaşında formda kalmanın sırrını açıkladı "16 saat aç kalıyorum" Spor paylaşımlarıyla konuşulan Pınar böyle zayıf kalıyor

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya paylaşımları, zaman zaman da açıklamalarıyla magazin gündeminde güncelliğini korumayı başarıyor. Özellikle de 49 yaşında rağmen, fitliğiyle adeta genç kızları cebinden çıkara Altuğ, form sırlarını açıkladı. İşte Pınar Altuğ'un zayıf kalma sırrı.
Tescilli güzel Pınar Altuğ, Tamer Karadağlı ile başrolü üstlendiği Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazındı.
Kariyer kadar Yağmur Atacan ile sürdürdüğü mutlu evlilikle de çok konuşulan bir çocuk annesi Altuğ, yine bir sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Pınar Altuğ, geçtiğimiz günlerde "Yaşlanmışsınız" yorumuna alkış toplayan bir yanıt vermişti.