Selen Görgüzel Gökhan Özen'e kafasını taktı "Düdüklü tencere gibi" Estetik haberlerini ısrarla yalanlayan Gökhan Özen...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Hamdi Alkan ile mart ayında evliliklerini noktalamıştı Görgüzel. Ünlü çiftin boşanmasının ardından birçok iddia ortaya atılmıştı. Bir taraftan Selen Görgüzel'in tiyatrodaki öpüşme sahnesi nedeniyle boşandıkları iddia edilirken diğer taraftan ise Hamdi Alkan'ın annesi hastayken ünlü şarkıcının partiye katıldığı ve bu nedenle ayrıldıkları ileri sürülmüştü. Çiftin ayrılıkları sonrasında Görgüzel, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Görgüzel, bu kez Gökhan Özen'i diline doladı.
Selen Görgüzel, Gökhan Özen'i kafaya taktı...
Selen Görgüzel, önceki akşam bir AVM'de görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, son dönemde erkeklerin estetik yaptırmaya başlamasıyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Görgüzel, "İhtiyaç dahilinde herkes yaptırabilir. Herkes iyi olmak için gidip yaptırıyor. Ama bu kötü duruyorsa bence tamamen doktor hatası. Küçük müdahaleler ile her şey yapılabilir. Herkes kendini iyi hissetmek için saçını tarıyor, giyiniyor sonuçta, onun gibi bu da. Herkesin de kendi tercihi bence. Ama yaptırdıktan sonra da ötmesin kimse düdüklü tencere gibi" diyerek güldü.