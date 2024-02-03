Selen Görgüzel Gökhan Özen'e kafasını taktı "Düdüklü tencere gibi" Estetik haberlerini ısrarla yalanlayan Gökhan Özen...

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Görgüzel, "İhtiyaç dahilinde herkes yaptırabilir. Herkes iyi olmak için gidip yaptırıyor. Ama bu kötü duruyorsa bence tamamen doktor hatası. Küçük müdahaleler ile her şey yapılabilir. Herkes kendini iyi hissetmek için saçını tarıyor, giyiniyor sonuçta, onun gibi bu da. Herkesin de kendi tercihi bence. Ama yaptırdıktan sonra da ötmesin kimse düdüklü tencere gibi" diyerek güldü.