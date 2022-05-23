Hastane odasından duyurmuştu! Küçük Kadınlar’ın Yeliz’i olarak hafızalara kazınan Fulya Zenginer anne oldu!
Küçük Kadınlar'ın Yeliz'i olarak hafızalara kazınan Fulya Zenginer anne oldu! 2008-2011 yılları arasında yayınlanan Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı Yeliz karakteriyle hafızalara kazınan Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Ünlü oyuncu, geçen aylarda ise hamile olduğunu duyurmuştu. Hamilelik sürecinde yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Zenginer'den müjdeli haber geldi. Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. İşte Fulya Zenginer'in doğum öncesi yaptığı o paylaşım ve anne-bebeğin sağlık durumu...
Küçük Kadınlar dizisinde canlandırdığı 'Yeliz' karakteriyle hafızalarda yer eden Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girmişti.
Fulya Zenginer, bu sabah anne oldu. Oğlu Milan'ı kucağına alan 32 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3 kilo 525 gram ve 50 cm. dünyaya gelen Milan bebeğin de gayet iyi olduğu belirtildi. Fulya Zenginer'in çarşamba günü doğum yaptığı hastaneden taburcu olacağı öğrenildi.
"MİLAN YOLA ÇIKTI"
Ünlü oyuncu, önceki gün hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak şunları söylemişti: "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı"