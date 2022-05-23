Hastane odasından duyurmuştu! Küçük Kadınlar’ın Yeliz’i olarak hafızalara kazınan Fulya Zenginer anne oldu!

"MİLAN YOLA ÇIKTI"

Ünlü oyuncu, önceki gün hastane odasında çekilen bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşarak şunları söylemişti: "Geliyor. Biliyorum kardeşim gibi sevinerek, heyecanlanarak bu anı benimle bekleyenler var. O yüzden paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Dünyanın en tatlı ağrısı, benim için kimse daha önce böyle bir yolculuğa çıkmamıştı ve Milan yola çıktı"