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Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez'i göklere çıkardı "Dünyanın en muhteşem kadını" Form sırrı bakın neymiş

Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Ancak Affleck'in son açıklamalarına bakılırsa durum hiç öyle değil. Ben Affleck, Drew Barrymore'un programına katılarak; eşi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

25.04.2023 07:54 - Son Güncelleme: 25.04.2023 07:54
Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez’i göklere çıkardı Dünyanın en muhteşem kadını Form sırrı bakın neymiş

Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, geçtiğimiz sene evlenmişti. İlişkileriyle gündeme gelen iki ünlü isimden Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu.

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Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez’i göklere çıkardı Dünyanın en muhteşem kadını Form sırrı bakın neymiş

Garner ile 13 yıllık evliliğini bitiren Affleck ve 2004'te nikah masasına oturduğu Anthnoy'den 2014'te boşanan Lopez, daha sonra başka ilişkiler yaşasalar da; aradıkları mutluluğu bulamamıştı.

Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez’i göklere çıkardı Dünyanın en muhteşem kadını Form sırrı bakın neymiş

DÜĞÜNLERİ ÜÇ GÜN SÜRDÜ

İkili, 2021'de ise kendilerini yine birbirlerinin kollarında bulmuştu. Yıllar sonra barışmalarının üzerinden çok geçmeden 'Bennifer', temmuz ayında Las Vegas'ta sade bir törenle dünyaevine girmelerinin ardından; üç gün süren büyük bir düğün yaparak günlerce konuşulmuştu.

Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez’i göklere çıkardı Dünyanın en muhteşem kadını Form sırrı bakın neymiş

"KONUŞMA TARZIMI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİ"

Son olarak 'The Drew Barrymore Show'a katılan Ben Affleck, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Jennifer muhtemelen konuşma tarzımı değiştirmek isterdi" diyen aktör, şöyle devam etti:

Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez’i göklere çıkardı Dünyanın en muhteşem kadını Form sırrı bakın neymiş

Fark ettiniz mi bilmiyorum ama ben her şeyi çok uzatarak konuşuyorum, daireler çiziyorum. Tabii ki Jen bunu bana hiç söylemedi, ama tahminim bu yönde.

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