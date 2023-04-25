Hanımcılık kazanacak! Ben Affleck eşi Jennifer Lopez'i göklere çıkardı "Dünyanın en muhteşem kadını" Form sırrı bakın neymiş
Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçtiğimiz günlerde, Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. 'Tam istedikleri' gibi bir evlilik yaptıklarını açıklayan Lopez ve Affleck'in aralarına kara kedi girdiği iddia edilmişti. Ancak Affleck'in son açıklamalarına bakılırsa durum hiç öyle değil. Ben Affleck, Drew Barrymore'un programına katılarak; eşi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.
25.04.2023 07:54 - Son Güncelleme: 25.04.2023 07:54
Magazin dünyasında 'Bennifer' olarak anılan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, geçtiğimiz sene evlenmişti. İlişkileriyle gündeme gelen iki ünlü isimden Affleck, oyuncu Drew Barrymore'un programına konuk oldu.
"KONUŞMA TARZIMI DEĞİŞTİRMEK İSTERDİ"
Son olarak 'The Drew Barrymore Show'a katılan Ben Affleck, eşiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Jennifer muhtemelen konuşma tarzımı değiştirmek isterdi" diyen aktör, şöyle devam etti: