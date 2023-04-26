Hadise ile Mehmet Dinçerler'den sonra bir boşanma daha! Borçlar ve baskılar evliliği bitirdi Dinçerler hanesinde sular durulmuyor
İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı 30 Nisan'da evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ailesinin ilk olarak boy gösterdiği yerlerden biri de Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler'in düğünü olmuştu. Ancak iddilara göre Tuğba Dinçerler'in de evliliği bitti. İşte detaylar...
Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti bitmesine ama arkasından iddialar, dedikodular bitmedi. Dinçerler cephesinden bir boşanma haberi daha geldi ancak bu kez haberin kaynağı Mehmet Dinçerler'in kardeşi Tuğba Dinçerler.
Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.
TEK CELSEDE BİTTİ!
"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.
BİR DİNÇERLER DAHA BOŞANDI
Hadise'nin Mehmet Dinçerler'in ailesiyle görüntülendiği ilk yer, kardeş Tuğba Dinçerler'in düğünüydü.