Eser Yenenler kendisine çirkin hayvan benzetmesi yapanı affetmedi! Davayı kazandı 3,5 yıl da hapsi istendi

Sabah'ın haberine göre Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.