Eser Yenenler kendisine çirkin hayvan benzetmesi yapanı affetmedi! Davayı kazandı 3,5 yıl da hapsi istendi
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler'in malum karikatür davası sonuçlandı... Karikatürist Öznur Kalender, Eser Yenenler'i bir hayvan olarak çizmiş, Yenenler de bunun üzerine Kalender'e dava açmıştı. Yenenler açtığı maddi tazminat davasını kazanırken Kalender'e ayrıca bir ceza davası daha açıldı. Bu doğrultuda Kalender'in 3,5 yıl hapis cezası isteniyor.
Sunucu ve oyuncu Eser Yenenler, kendisine çirkin bir benzetme yaparak karikatürünü çizen ve hakaret dolu ifadeler kullanan karikatürist Öznur Kalender'i affetmedi.
Eser Yenenler, karikatürist Öznur Kalender hakkında açtığı 30 bin liralık manevi tazminat davasını kazandı.
Sabah'ın haberine göre Eser Yenenler, kendisini domuza benzeterek karikatürünü çizen ve sosyal medyada hakaretler eden Öznur Kalender hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 bin liralık manevi tazminat davası açan Yenenler'in avukatı Orhan Adagül, "Burada eleştirel mizahtan daha çok ağır bir sövgü bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.
UZLAŞMA SAĞLANAMADI
Konuyla ilgili mahkemece hazırlanan iddianamede karikatür ve paylaşımların müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu ve paylaşımın sosyal medya üzerinde yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun bulunduğu belirtildi.