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Ahmet Kural'la küs oldukları iddia ediliyordu Murat Cemcir ilk kez konuştu "Özel çağrılmadığım hiçbir yere gitmem maddi anlaşmazlık değil manevi"

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Cemcir, Çağla Gizem Şahin'le nikah masasına oturan Kural'ın düğününe katılmamış, bir garip açıklama yapmıştı. Günler sonra Murat Cemcir konu hakkında açıklama yaptı ve ikili arasındaki küslüğün nedeni ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 11 Kasım 2023, 10:23 Güncelleme 11 Kasım 2023, 10:35
Ahmet Kural’la küs oldukları iddia ediliyordu Murat Cemcir ilk kez konuştu Özel çağrılmadığım hiçbir yere gitmem maddi anlaşmazlık değil manevi 1

Uzun yıllar gerek projelerde gerekse sosyal hayatlarında ayrılmayan Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in arasının bozuk olduğu iddia ediliyordu. Cemcir'in, Kural'ın Bodrum'daki düğününe katılmaması iddiaları güçlendirmişti. Cemcir, 'küslük' haberlerine ve bunun nedenine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ahmet Kural’la küs oldukları iddia ediliyordu Murat Cemcir ilk kez konuştu Özel çağrılmadığım hiçbir yere gitmem maddi anlaşmazlık değil manevi 2

Bir zamanların gerek projelerde gerek sosyal hayatlarında ayrılmayan iki ismi Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in bir süredir aralarının bozuk olduğu iddia ediliyordu.

Ahmet Kural’la küs oldukları iddia ediliyordu Murat Cemcir ilk kez konuştu Özel çağrılmadığım hiçbir yere gitmem maddi anlaşmazlık değil manevi 3

Hatta Cemcir, Kural'ın düğününe katılmamış ve iddialar iyice güçlenmişti.

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