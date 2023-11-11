Ahmet Kural'la küs oldukları iddia ediliyordu Murat Cemcir ilk kez konuştu "Özel çağrılmadığım hiçbir yere gitmem maddi anlaşmazlık değil manevi"

Kardeş Payı, Düğün Dernek, İşler Güçler, Ailecek Şaşkınız, Çalgı Çengi gibi yapımlara birlikte imzasını atan, kariyerlerini birlikte yürüten Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in aralarının açık olduğu iddia ediliyordu. Hatta Cemcir, Çağla Gizem Şahin'le nikah masasına oturan Kural'ın düğününe katılmamış, bir garip açıklama yapmıştı. Günler sonra Murat Cemcir konu hakkında açıklama yaptı ve ikili arasındaki küslüğün nedeni ortaya çıktı.