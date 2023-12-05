Ah Çağla ah! Çağla Şıkel çaktırmadı ama son hali gözlerden kaçmadı "Niye, neden, niçin, kimden?" Yeni imajı dilleri düştü

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlene Çağla Şıkel, son haliyle adeta dillere düştü. Bakın neden.