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Ah Çağla ah! Çağla Şıkel çaktırmadı ama son hali gözlerden kaçmadı "Niye, neden, niçin, kimden?" Yeni imajı dilleri düştü

Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki oğlu olan Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozmuş ve gönlünü avukat Nail Gönenli'ye kaptırmıştı. Şıkel, sevgilisini ailesiyle tanıştırmış ve annesinin doğum günündeki aile pozlarına Gönenli'ye da yer vermişti. Geçtiğimiz günlerde Altın Kelebek Ödülleri'nin sunuculuğunu üstlene Çağla Şıkel, son haliyle adeta dillere düştü. Bakın neden.

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Giriş Tarihi 05 Aralık 2023, 16:21 Güncelleme 05 Aralık 2023, 16:26
Ah Çağla ah! Çağla Şıkel çaktırmadı ama son hali gözlerden kaçmadı Niye, neden, niçin, kimden? Yeni imajı dilleri düştü 1

Çağla Şıkel, 2008 yılında bir eğlence mekanında şarkıcı Emre Altuğ ile dünyaevine girdi. Dönemin popüler çiftleri arasında yer alan ikilinin, Kuzey ve Uzay adlarında iki evladı oldu.

Ah Çağla ah! Çağla Şıkel çaktırmadı ama son hali gözlerden kaçmadı Niye, neden, niçin, kimden? Yeni imajı dilleri düştü 2

Ancak 2 çocuk sahibi ünlü çift, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Ayrıldıktan sonra çocukları için eski eşiyle sık sık bir araya gelen Şıkel, uzun bir süre aşka kapılarını kapadı.

Ah Çağla ah! Çağla Şıkel çaktırmadı ama son hali gözlerden kaçmadı Niye, neden, niçin, kimden? Yeni imajı dilleri düştü 3

Boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu bozan ünlü model, gönlünü ünlülerle kurduğu yakın dostluklarla bilinen avukat Nail Gönenli'ye kaptırdı.

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