66 yaşındaki Mehmet Ali Erbil 22 yaşındaki sevgilisi hakkında flaş açıklama "Sadece bir kez..." Hızlı şovmen böyle duyurdu

Ancak kasım ayında Amerika'da sade bir nikahla evlenmeyi planladıkları konuşulan çiftin bu birlikteliği uzun sürmedi. Gülseren Ceylan , sosyal medya hesabından Mehmet Ali Erbil ile ayrıldıklarını açıklamıştı.

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Gülseren Ceylan, "Toplu cevap olsun" mesajı ile Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yapmış, ünlü şovmen ile ayrıldıklarını duyurarak; "Mehmet Ali Erbil ile yollarımı ayırdım. Kendisine hayatta başarılar dilerim. Size buradan toplu cevap olsun, bir daha bu konu hakkında konuşmayacağım" diye yazmıştı.