Hangisi Kenan görenler anlamadı! Kenan İmirzalıoğlu'nun abisini görenler şoke oldu

Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, magazin camiasının en popüler isimlerinden biri. Eşi Sinem Kobal ile her paylaşımları olay olan Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş ile olan fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nu yan yana görenler hangisi Kenan ayırt edemedi. İki kardeşin benzerliği şaşırtan cinsten. İşte başta Kim Milyoner Olmak İster'in yakışıklı sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun abisi Derviş İmirzalıoğlu olmak üzere ünlülerin akrabalıkları.

Kenan İmirzalıoğlu ile Derviş İmirzalıoğlu'nun benzerlikleri görenleri şaşkına çevirdi. Kenan İmirzalıoğlu'nun eşi Sinem Kobal, kayınbiraderi olan Derviş İmirzalıoğlu ile çektiği Selfie'yi Instagram sayfasında paylaşmıştı.

İŞTE BAŞTA KENAN İMİRZALIOĞLU OLMAK ÜZERE ÜNLÜLERİN KARDEŞLERİ VE AKRABALARI