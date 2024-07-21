MasterChef Danilo Zanna meğer ekranda durduğu gibi değilmiş! Boyuyla herkesi şoke etti! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yanında...

Ünlü yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, boyuyla gündeme oturdu! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna'nın boyunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Herkesin kısa zannettiği Danilo Zanna'nın boyu meğer...