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MasterChef Danilo Zanna meğer ekranda durduğu gibi değilmiş! Boyuyla herkesi şoke etti! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun yanında...

Ünlü yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, boyuyla gündeme oturdu! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna'nın boyunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Herkesin kısa zannettiği Danilo Zanna'nın boyu meğer...

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 17:49 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 17:49
MasterChef Danilo Zanna meğer ekranda durduğu gibi değilmiş! Boyuyla herkesi şoke etti! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yanında... 1

Ünlü yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin sevilen jürisi Danilo Zanna, boyuyla gündeme oturdu! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna'nın boyunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Herkesin kısa zannettiği Danilo Zanna'nın boyu meğer...

MasterChef Danilo Zanna meğer ekranda durduğu gibi değilmiş! Boyuyla herkesi şoke etti! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yanında... 2

MasterChef'te Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ile ekran karşısına geçen Danilo Zanna sempatik tavırlarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor.

MasterChef Danilo Zanna meğer ekranda durduğu gibi değilmiş! Boyuyla herkesi şoke etti! Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu’nun yanında... 3

Özel hayatıyla merak konusu olan Danilo Zanna, bu kez boyuyla gündeme oturdu!

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