Hande Yener’den kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Satırları yürek yaktı! “Dünyamı kaybettim bu sabah...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Hande Yener, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener, yaşama veda etti. Ünlü şarkıcı ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Dünyamı kaybettim bu sabah" diyen Yener'in satırları yürek yaktı. İşte anne acısıyla sarsılan Hande Yener'in o paylaşımı...