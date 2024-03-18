Hande Yener’den kötü haber! Sosyal medyadan duyurdu! Satırları yürek yaktı! “Dünyamı kaybettim bu sabah...”

Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Hande Yener, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi. Hande Yener'in annesi Yıldız Özyener, yaşama veda etti. Ünlü şarkıcı ise acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. "Dünyamı kaybettim bu sabah" diyen Yener'in satırları yürek yaktı. İşte anne acısıyla sarsılan Hande Yener'in o paylaşımı...
Asıl adı Makbule Hande Özyener olan Hande Yener, 2000'lerin başından itibaren pop listelerinde üst sıralara yükselen şarkılarıyla Türk pop müziğinde kendine yer edindi.
Müziğinin yanı sıra kıyafetleri ve değişkenlik gösteren imajıyla da adından söz ettiren Yener, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.
Hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca çok konuşulan Hande Yener, bu kez kötü bir haberle gündeme geldi.