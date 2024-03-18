Semra Kaynana ve Ata’yla bir dönem popüler olan Sinem Umaş’ın son haline bakın! İtirafları olay olmuştu! “Tabutu ayaklarımıza düşüp açıldı”

Gelinim Olur Musun adlı yarışmada kaynana Semra Yücel'in oğlu Ata ile aşk yaşayan Sinem Umaş, yarışmadan yıllar sonra yaptığı açıklamalarla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ata'nın cenazesinde yaşananları anlatan ve "Tabutu ayaklarımıza düşüp açıldı" diyen Umaş, şimdi ise son haliyle gündeme geldi. Bir dönemin fenomen gelin adayını görenler tanımakta zorlandı. İşte Semra kaynana ile atışmalarıyla hafızalara kazınan Sinem Umaş'ın son hali...