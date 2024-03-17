2024 Survivor Ogeday memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Ogeday Girişken bakın aslen nereliymiş...

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Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.