2024 Survivor Ogeday memleketiyle şaşırttı! Duyan inanamadı! Ogeday Girişken bakın aslen nereliymiş...

Survivor All Star 2024'te mücadele eden Ogeday Girişken, yeni bölümle birlikte gündem oldu. Bunun üzerine fenomen yarışmacının hayatı merak edildi ve araştırılmaya başlandı. Ünlü ismin özellikle memleketi araştırılarak "Ogeday Girişken aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte Ogeday Girişken'in memleketi...
OGEDAY GİRİŞKEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1992'de dünyaya gelen Ogeday Girişken, Marmara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü'nü kazandı.
Daha sonra kürek sporu dalında Fenerbahçe'de lisanslı bir sporcu olarak on yıl kadar kürek takımında yer alan Girişken, dünya sıralamalarına adını kazıdı. Ogeday Girişken 2017 yılında Survivor yarışmasına katıldı ve o sezonun şampiyonu oldu.
Litvanya'da dünya çapında gerçekleşen U-23 Kürek Şampiyonası'nda yarışmayı 8. sırada tamamlayan Ogeday Girişken, 2018 yılında Bir Litre Gözyaşı dizisinde "Teoman" karakteriyle oyunculuk hayatına adımını attı.