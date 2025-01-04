Hande Yener'den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! “5 yıldır sevgilim var”

Hülya Avşar sayesinde keşfedilen ve program sırasında buna bir kez daha vurgu yapan Yener, şunları söyledi: "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık."