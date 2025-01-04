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Hande Yener'den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! “5 yıldır sevgilim var”

Hülya Avşar'ın YouTube'daki programına konuk olan Hande Yener, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu net bir şekilde yanıtlayan Yener, itirafları peş peşe sıraladı. İşte Hande Yener'in özle hayatına dair yaptığı samimi açıklamalar...

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 10:19 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 10:19
Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Hande Yener, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Hülya Avşar'ın YouTube'daki programına konuk olan Hande Yener, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Hülya Avşar sayesinde keşfedilen ve program sırasında buna bir kez daha vurgu yapan Yener, şunları söyledi: "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık."

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Düzenli spor yaptığını dile getiren ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Spor da yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum.

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum"

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

AŞK İTİRAFI

Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu net bir şekilde yanıtlayan Yener, şöyle konuştu: "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor.

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor.

Hande Yener’den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! 5 yıldır sevgilim var

İlk söylediğim şey seni bana Allah yolladı ikinci söylediğim şey aileni tanımak istiyorum. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım"