Hande Yener'den aşk itirafı! Hülya Avşar’ın sorusuna net yanıt! “5 yıldır sevgilim var”

Kariyeri ve özel hayatıyla yıllarca adından söz ettiren Hande Yener, son olarak açıklamalarıyla gündeme geldi.
Hülya Avşar'ın YouTube'daki programına konuk olan Hande Yener, özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Hülya Avşar sayesinde keşfedilen ve program sırasında buna bir kez daha vurgu yapan Yener, şunları söyledi: "Ben de tezgahtardım. Şarkıcı nasıl oldum? Seninle karşılaşmasak belki de başka bir şey olacaktım. İyi ki seninle karşılaştık."
Düzenli spor yaptığını dile getiren ünlü şarkıcı, şunları söyledi: "Spor da yapıyorum, fit kalmak için. Yoga yapıyorum. Çok güzel besleniyorum.
Akşam 7-8 sebzemi yerim. Bir kilo bile alsanız size bir kilo ödem hediye ediyor. Sebzeyle, su içerek. Peynir ve yumurtadan vazgeçemiyorum. Alkol almıyorum"
AŞK İTİRAFI
Avşar'ın "Sevgilin var mı?" sorusunu net bir şekilde yanıtlayan Yener, şöyle konuştu: "5 yıldır sevgilim var benim müziklerimi yapıyor.
Biz çok iyi arkadaşız, o yüzden ilk kez bir ilişkimde 5 yıl süresini geçtim. Çok şanslıyım, beni alıyor, dinliyor.
İlk söylediğim şey seni bana Allah yolladı ikinci söylediğim şey aileni tanımak istiyorum. Rol mü yapıyorsun bana dedim ve annesiyle tanıştım"