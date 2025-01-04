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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı. Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, önceki gün Göcek tatili dönüşü havalimanında görüntülendi. Birlikte poz vermekten kaçınan ikiliden Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile ilgili soruya gülümseten bir yanıt verdi.

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Giriş Tarihi :04 Ocak 2025 , 11:54 Güncelleme Tarihi :04 Ocak 2025 , 12:36
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraç Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, oğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, yılbaşını birlikte kutladı. 2025'e Bodrum'un incisi Göcek'te giren Saraçoğlu ve Demir, tatil dönüşünde havalimanında görüntülendi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

İkili yan yana poz vermekten kaçındı.

Afra Saraçoğlu'ndan gülümseten yanıt!

Sorulara kısa cevaplar veren ünlü çifte muhabirler "Siz aşkınızı konuşmadan yaşıyorsunuz. Biz de soru sormuyoruz" dedi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

Demir, "Yeni yılınız nasıl geçti? Neler yaptınız" sorusuna "Güzel güzel. Hiçbir şey yapmadık" demekle yetindi.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN GÜLÜMSETEN YANIT

Afra Saraçoğlu ise muhabirlerin "Mert Bey'le yan yana bir görüntüleseydik" sözleri üzerine "O kadar kalabalıksınız ki yan yana yürüyemiyoruz maalesef" yanıtını vererek gülümsetti.