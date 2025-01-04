Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir tatil dönüşü havaalanında yakalandı! Afra’dan gülümseten yanıt

Yalı Çapkını dizisinde Ferit ve Seyran karakterlerini canlandıran Mert Ramazan Demir ve Afra Saraç Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ikili, oğlu, bir süre önce aşk yaşamaya başlamıştı.

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan ünlü çift, yılbaşını birlikte kutladı. 2025'e Bodrum'un incisi Göcek'te giren Saraçoğlu ve Demir, tatil dönüşünde havalimanında görüntülendi.

İkili yan yana poz vermekten kaçındı. Afra Saraçoğlu'ndan gülümseten yanıt! Sorulara kısa cevaplar veren ünlü çifte muhabirler "Siz aşkınızı konuşmadan yaşıyorsunuz. Biz de soru sormuyoruz" dedi.

Demir, "Yeni yılınız nasıl geçti? Neler yaptınız" sorusuna "Güzel güzel. Hiçbir şey yapmadık" demekle yetindi.