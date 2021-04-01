Hande Yener, Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere göndermede bulundu
Ünlü şarkıcı Hande Yener, Çırağan Sarayı'nda yapılan ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'En İyi Pop Kadın' ile 'Yılın En Tarz Albümü' ödüllerine layık görülen Hande Yener, ilginç kostümüyle geceye damga vurdu. Siyah deriden yapılan kostümüyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın ile polemik yaşadığı günler hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Hande Yener, uzun yıllar rakip olarak görüldüğü Demet Akalın ile polemik yaşadığı günleri bazen özlediğini belirterek "Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum" dedi.
Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen bir derginin ödül töreninde 'En İyi Pop Kadın' ile 'Yılın En Tarz Albümü' ödüllerine layık görülen Hande Yener, tarzıyla yine adından söz ettirdi. Siyah deri elbisesini, yine deri eldiven ve maskesiyle tamamlayan Hande Yener, "Önemli olan şık ve farklı olmak" ifadelerini kullandı. Ödül töreninde samimi açıklamalarda bulunan Hande Yener, meslektaşı Demet Akalın ile polemik yaşadığı günlere ilginç bir göndermede bulundu.
Hande Yener, "Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum. Bazen özlüyorum ama yok bir daha olamaz, öyle bir ruhta değilim. Tamamen sağlıklı yaşama geçtim" şeklinde konuştu.
'KENDİMİ YARIŞTA HİSSETMİYORUM'
Hande Yener, "O zamanlar heyecan ve hırs çok ön plandaydı, herkes sizi rakip gibi görüyor. Yükselince sizinle herkes yarışıyor, şu an kendimi öyle bir yarışta hissetmiyorum. 'Tur olarak çok önde, tur attım' dermişim. Böyle bir mütevazı bir açıklama yapıp gidiyorum" dedi.
Öte yandan Hande Yener, barışmalarına rağmen Demet Akalın ile bir araya gelmemeleriyle ilgili soruyu şöyle cevapladı: "Nasıl olalım; bu korona patladı, sonra herkes evine kapattı kendini. Tabii hal hatır soruyoruz. Birbirimizin fotoğraflarını beğenip yorum yazıyoruz. Yan yana gelecek bir ortam yok. Hiçbir yere katılmıyorum, ödül töreninde de içeride oturmadım"