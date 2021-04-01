Hande Yener, Demet Akalın’la polemik yaşadığı günlere göndermede bulundu

Ünlü şarkıcı Hande Yener, Çırağan Sarayı'nda yapılan ödül töreninde basın mensuplarıyla bir araya geldi. 'En İyi Pop Kadın' ile 'Yılın En Tarz Albümü' ödüllerine layık görülen Hande Yener, ilginç kostümüyle geceye damga vurdu. Siyah deriden yapılan kostümüyle tüm dikkatleri üzerine toplayan ünlü şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın ile polemik yaşadığı günler hakkında da konuşmayı ihmal etmedi. Hande Yener, uzun yıllar rakip olarak görüldüğü Demet Akalın ile polemik yaşadığı günleri bazen özlediğini belirterek "Artık kanla beslenmiyorum tabii bazen hepimizin tatlı şımarıklıkları oluyor, olmaz mı? İnsanız hepimizde var bu. Güzel, tatlı kavga ediyorduk. O günlerimizi kötü hatırlamıyorum. İnsanları eğlendiriyorduk, mesajlarımız komik oluyordu. O yüzden biraz akıl doluydu diye düşünüyorum" dedi.

01.04.2021 11:33 - Son Güncelleme: 01.04.2021 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





